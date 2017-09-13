Літня жінка загинула під час жахливої ДТП на Луганщині. ФОТО

О 17-й годині на автотрасі "Чугуєв-Мілове" сталось лобове зіткнення двох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП загинула пасажирка одного з автомобілів, обидва водії травмовані.

На місце події негайно виїхали інспектори з дорожнього нагляду Біловодського відділу поліції та виявили обставини автопригоди. За попередніми даними, 24-річний водій автомобілю "Skoda" виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ 968-М", який рухався у попутньому напрямку. За кермом ЗАЗу знаходився 77-річний чоловік.

Внаслідок аварії загинула 78-річна пасажирка ЗАЗу, водії ж обох автомобілів отримали серйозні тілесні ушкодження та зараз знаходяться у лікарні.

Поліцейські Біловодського відділу поліції проводять перевірку за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області