У Києві у раніше засудженого вилучено зброю, набої та гранату. ФОТО

Під час відпрацювання території Подільського району столиці у рамках операції «Зброя і вибухівка» правоохоронці отримали оперативну інформацію щодо незаконного зберігання зброї місцевим мешканцем у квартирі на проспекті Правди.

Так, під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 36-річного киянина знайшли пістолет, набої, саморобний вибуховий пристрій, гранату Ф-1 та запал до неї.

«Киянин раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків. Зловмисник повідомив поліцейським: дізнавшись інформацію в мережі Інтернет, він самостійно зібрав саморобний вибуховий пристрій», - повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Вилучені предмети правоохоронці направили на експертне дослідження. Фігурантові загрожує до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві