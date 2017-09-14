Поліція встановлює причини ДТП, в якій загинули два пасажири мотоблоку

Поліція встановлює причини ДТП, в якій загинули два пасажири мотоблоку

11:00 14.09.2017
  • Поліція встановлює причини ДТП, в якій загинули два пасажири мотоблоку
  • Поліція встановлює причини ДТП, в якій загинули два пасажири мотоблоку
  • Поліція встановлює причини ДТП, в якій загинули два пасажири мотоблоку
  • Поліція встановлює причини ДТП, в якій загинули два пасажири мотоблоку

У Козятинському районі автомобіль «Шкода Феліція» зіткнувся з мотоблоком.

У результаті аварії водій мотоблоку з чисельними травмами доставлений у лікарню, двоє його пасажирів загинули під час надання медичної допомоги. 

Як розповів начальник Козятинського відділення поліції Олег Швець, аварія сталась днями близько 20:00 години на автодорозі Біла Церква-Каменець неподалік села Катеринівка.

Попередньо встановлено, що 28-річний водій автомобіля «Шкода Феліція» допустив зіткнення з мотоблоком «Зубр», який рухався в попутному напрямку.

Внаслідок зіткнення, загинули двоє пасажирів мотоблоку - 61-річний чоловік та 56-річна жінка, водій у важкому стані доставлений до Козятинської центральної лікарні. Водій легковика не постраждав.

Наразі слідство встановлює причини аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.