Поліція встановлює причини ДТП, в якій загинули два пасажири мотоблоку

У Козятинському районі автомобіль «Шкода Феліція» зіткнувся з мотоблоком.

У результаті аварії водій мотоблоку з чисельними травмами доставлений у лікарню, двоє його пасажирів загинули під час надання медичної допомоги.

Як розповів начальник Козятинського відділення поліції Олег Швець, аварія сталась днями близько 20:00 години на автодорозі Біла Церква-Каменець неподалік села Катеринівка.

Попередньо встановлено, що 28-річний водій автомобіля «Шкода Феліція» допустив зіткнення з мотоблоком «Зубр», який рухався в попутному напрямку.

Внаслідок зіткнення, загинули двоє пасажирів мотоблоку - 61-річний чоловік та 56-річна жінка, водій у важкому стані доставлений до Козятинської центральної лікарні. Водій легковика не постраждав.

Наразі слідство встановлює причини аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області