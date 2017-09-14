У Запоріжжі патрульні затримали злодіїв, які обікрали приватний будинок. ФОТО

О 12:50 годині на вулиці Київській екіпаж патрульних помітив двох невідомих осіб, які, побачивши поліцейських, раптово побігли в різні сторони. Один з втікачів сховався в кущах біля паркану.

Коли патрульні підійшли до нього, вони побачили поряд три рюкзака та дві пари господарських рукавиць. Відпрацювавши територію, швидко знайшли і другого втікача. Перевіривши чоловіків за базою даних, інспектори з’ясували, що ухвалою суду обом заборонено цілодобово залишати житло. На запитання, де вони взяли рюкзаки, громадяни запевнили, що це їх власне майно. Однак чітко відповісти, що саме знаходиться там, не змогли. При спілкуванні нервували.

А вже о 13-й годині на лінію «102» надійшов виклик про крадіжку з проникненням з приватного будинку на вулиці Лікарняній. Дізнавшись про це, патрульні одразу зрозуміли, що і до чого. Згідно ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» інспектори провели поверхневу перевірку громадян та їх речей. В рюкзаках виявили дитячі іграшки, кухонні ваги, мобільний телефон, наручний годинник, планшет, фотоапарат, шкіряну сумку, сонцезахисні окуляри, інструменти, блокнот зі старими банкнотами та навіть побутову хімію.

Громадяни зізналися, що проникли до закритого будинку через вікно та викрали звідти всі ці речі. Прийшовши до вказаного будинку, інспектори побачили там безлад: усе було розкидано по підлозі. Господарка будинку впізнала свої речі, вона була здивована, що крадіїв знайшли так швидко і подякувала патрульним за якісну роботу.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у затриманих викрадені речі в присутності понятих. Чоловіків же доставили до Комунарівського відділення поліції.

Громадянам вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на підставі ст.208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області