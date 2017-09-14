У Києві патрульні подбали про малюка, п’яна мати якого спала під лавкою. ФОТО

У Києві патрульні подбали про малюка, п’яна мати якого спала під лавкою. ФОТО

У Києві патрульні подбали про малюка, п’яна мати якого спала під лавкою. ФОТО

Вулицею Новомостицькою йде нетвереза жінка з малям на руках — очевидці повідомили про це поліцію. Громадянка неодноразово падала, чим завдавала тілесних ушкоджень дитині.

Коли патрульні прибули на місце виклику, схожа за описом жінка спала під лавкою. Хлопчик бігав навколо, а поряд з ним був вуличний собака, який облизував дитині обличчя. Один з патрульних взяв малого на руки, доки інший приводив жінку до тями. Правоохоронцям громадянка віддала свідоцтво про народження сина. Завдяки цьому документу патрульні з'ясували адресу, за якою може проживати особа.

Приїхавши за вказаною адресою, патрульні застали вдома бабусю хлопчика, яка вже є опікуном старшого онука. Пенсіонерка відмовилась брати на себе відповідальність за малого. Зі слів бабусі, 2-річна дитина вже була у дитячому будинку, адже, коли йому було лише 9 місяців, мати намагалась викинути його з вікна 6 поверху.

Патрульні викликали на місце швидку допомогу, дитину шпиталізували.

Також інспектори патрульної поліції повідомили про випадок працівників відділу ювенальної превенції.

Матір хлопчика поліцейські доставили до Подільського відділку поліції, де склали на неї протокол затримання і адмінматеріали за ст. 184 (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції України