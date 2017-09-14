Підозрюваного у резонансному вбивстві затримала поліція Дніпропетровщини

16 вересня 2015 року у м. Кам’янському зник чоловік. Його тіло з вогнепальним пораненням було виявлено рік потому у полі поблизу с. Степове Дніпровського району.

Поліція Дніпра провела низку негласних слідчо-розшукових заходів, в результаті яких було встановлено двох чоловіків.

В результаті спецоперації зловмисники були затримані при спробі вчинення злочину, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Чоловіки намагалися продати за шахрайською схемою автомобіль з іноземною реєстрацією. При собі у одного зі злодіїв була граната РГД-5. Одному з них вже вручено повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства. Причетність другого чоловіка до цього злочину поки що перевіряється.



Наразі встановлено, що 14 вересня 2015 року власник автомобіля «Мерседес» разом з підозрюваним виїхали за межі м. Кам’янське, де між ними сталася сварка. В результаті нападник вбив водія, заволодів його автомобілем та 60 тис. доларів.

У лютому 2016 року у полі поблизу с. Степове Дніпровського району під шаром землі було виявлено тіло з вогнепальним пораненням. За результатами судмедекспертизи, померлим виявився 45-річний зниклий безвісти чоловік.

Затриманому загрожує покарання за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області