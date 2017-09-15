У Києві виявлено групу, яка незаконно збувала стероїди. ФОТО

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно з працівниками Департаменту кіберполіції та слідчими Подільського УП ГУНП в м. Києві припинено діяльність злочинної групи, учасники якої через мережу Інтернет здійснювали масовий продаж заборонених в обігу сильнодіючих лікарських засобів.

Так, з метою отримання незаконного прибутку зловмисники створили кілька Інтернет-магазинів, через які пропонували клієнтам придбати лікарські засоби, зокрема метандієнон, який відноситься до групи анаболічних стероїдів та заборонений для продажу в Україні.

Спілкування з потенційними клієнтами відбувалося через спеціально створений кол-центр, працівники якого надавали клієнтам консультації щодо методики вживання цих препаратів, порядку здійснення оплати та їх отримання.

Після оплати замовлень учасники злочинної групи, використовуючи послуги служб поштової доставки, надсилали клієнтам відповідні заборонені речовини. Усі кошти, які отримували злочинці, надходили на платіжні картки, оформлені на підконтрольних організаторам злочинної схеми осіб.

В межах кримінального провадження проведено 16 обшуків за місцями проживання організатора та учасників злочинної схеми, розташування кол-центру та у місцях зберігання заборонених медпрепаратів. У зловмисників вилучили понад 4,6 тисячі бластерів сильнодіючих лікарських засобів, 20 одиниць комп’ютерної техніки, 25 мобільних телефонів, сім-карти, банк івські платіжні картки, понад 70 тис. доларів США, зброю (автомат Калашникова, 2 пристрої для відстрілу гумових куль) без відповідних дозвільних документів та більше 200 набоїв до неї.

На даний час одного з організаторів нелегального бізнесу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 4 ст.321 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії з іншими фігурантами кримінального провадження тривають.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва