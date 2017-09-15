У Києві виявлено групу, яка незаконно збувала стероїди. ФОТО

У Києві виявлено групу, яка незаконно збувала стероїди. ФОТО

05:05 15.09.2017
  • У Києві виявлено групу, яка незаконно збувала стероїди. ФОТО
  • У Києві виявлено групу, яка незаконно збувала стероїди. ФОТО
  • У Києві виявлено групу, яка незаконно збувала стероїди. ФОТО
  • У Києві виявлено групу, яка незаконно збувала стероїди. ФОТО
  • У Києві виявлено групу, яка незаконно збувала стероїди. ФОТО
  • У Києві виявлено групу, яка незаконно збувала стероїди. ФОТО
  • У Києві виявлено групу, яка незаконно збувала стероїди. ФОТО
  • У Києві виявлено групу, яка незаконно збувала стероїди. ФОТО
Київською місцевою прокуратурою №7 спільно з працівниками Департаменту кіберполіції та слідчими Подільського УП ГУНП в м. Києві припинено діяльність злочинної групи, учасники якої через мережу Інтернет здійснювали масовий продаж заборонених в обігу сильнодіючих лікарських засобів.
 
Так, з метою отримання незаконного прибутку зловмисники створили кілька Інтернет-магазинів, через які пропонували клієнтам придбати лікарські засоби, зокрема метандієнон, який відноситься до групи анаболічних стероїдів та заборонений для продажу в Україні. 
 
Спілкування з потенційними клієнтами відбувалося через спеціально створений кол-центр, працівники якого надавали клієнтам консультації щодо методики вживання цих препаратів, порядку здійснення оплати та їх отримання.
 
Після оплати замовлень учасники злочинної групи, використовуючи послуги служб поштової доставки, надсилали клієнтам відповідні заборонені речовини. Усі кошти, які отримували злочинці, надходили на платіжні картки, оформлені на підконтрольних організаторам злочинної схеми осіб.
 
В межах кримінального провадження проведено 16 обшуків за місцями проживання організатора та учасників злочинної схеми, розташування кол-центру  та у місцях зберігання заборонених медпрепаратів. У зловмисників вилучили понад 4,6 тисячі бластерів сильнодіючих лікарських засобів, 20 одиниць комп’ютерної техніки, 25 мобільних телефонів, сім-карти, банківські платіжні картки, понад 70 тис. доларів США, зброю (автомат Калашникова, 2 пристрої для відстрілу гумових куль) без відповідних дозвільних документів та більше 200 набоїв до неї.
 
На даний час одного з організаторів нелегального бізнесу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 4 ст.321 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Слідчі дії з іншими фігурантами кримінального провадження тривають.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.