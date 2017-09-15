На Львівщині поліцейські затримали літнього сутенера та двох його повій. ФОТО

На Львівщині поліцейські затримали літнього сутенера та двох його повій. ФОТО

07:20 15.09.2017
  • На Львівщині поліцейські затримали літнього сутенера та двох його повій. ФОТО
  • На Львівщині поліцейські затримали літнього сутенера та двох його повій. ФОТО
  • На Львівщині поліцейські затримали літнього сутенера та двох його повій. ФОТО
  • На Львівщині поліцейські затримали літнього сутенера та двох його повій. ФОТО

УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області у пункті пропуску «Шегині» було затримано 69 літнього мешканця м. Стрия, Львівської області, при спробі переміщення через державний кордон України двох молодих жінок з метою подальшої сексуальної експлуатації у Федеративній республіці Німеччина.

В ході документування кримінального правопорушення встановлено, що вказаний громадянин підшукував молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі та в подальшому вербував останніх, приваблюючи високими доходами за роботу у сфері надання сексуальних послуг у ФРН.

Також стало відомо, що затриманий особисто займався виготовленням закордонних біометричних паспортів потерпілим, оплачував їх вартість, а також взяв на себе витрати пов’язані з переміщенням дівчат закордон.

Новоспеченими повіями виявились уродженками Дніпропетровської та Харківської областей, віком 22 та 26-ти років, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають на утриманні малолітніх дітей.

Сідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області, чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному, тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК НУНП у Львівській області

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