На Львівщині поліцейські затримали літнього сутенера та двох його повій. ФОТО
На Львівщині поліцейські затримали літнього сутенера та двох його повій. ФОТО
УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області у пункті пропуску «Шегині» було затримано 69 літнього мешканця м. Стрия, Львівської області, при спробі переміщення через державний кордон України двох молодих жінок з метою подальшої сексуальної експлуатації у Федеративній республіці Німеччина.
В ході документування кримінального правопорушення встановлено, що вказаний громадянин підшукував молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі та в подальшому вербував останніх, приваблюючи високими доходами за роботу у сфері надання сексуальних послуг у ФРН.
Також стало відомо, що затриманий особисто займався виготовленням закордонних біометричних паспортів потерпілим, оплачував їх вартість, а також взяв на себе витрати пов’язані з переміщенням дівчат закордон.
Новоспеченими повіями виявились уродженками Дніпропетровської та Харківської областей, віком 22 та 26-ти років, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають на утриманні малолітніх дітей.
Сідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області, чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному, тривають слідчі дії.
За матеріалами ВК НУНП у Львівській області