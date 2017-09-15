На Львівщині поліцейські затримали літнього сутенера та двох його повій. ФОТО

На Львівщині поліцейські затримали літнього сутенера та двох його повій. ФОТО

На Львівщині поліцейські затримали літнього сутенера та двох його повій. ФОТО

На Львівщині поліцейські затримали літнього сутенера та двох його повій. ФОТО

УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області у пункті пропуску «Шегині» було затримано 69 літнього мешканця м. Стрия, Львівської області, при спробі переміщення через державний кордон України двох молодих жінок з метою подальшої сексуальної експлуатації у Федеративній республіці Німеччина.

В ході документування кримінального правопорушення встановлено, що вказаний громадянин підшукував молодих жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі та в подальшому вербував останніх, приваблюючи високими доходами за роботу у сфері надання сексуальних послуг у ФРН.

Також стало відомо, що затриманий особисто займався виготовленням закордонних біометричних паспортів потерпілим, оплачував їх вартість, а також взяв на себе витрати пов’язані з переміщенням дівчат закордон.

Новоспеченими повіями виявились уродженками Дніпропетровської та Харківської областей, віком 22 та 26-ти років, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають на утриманні малолітніх дітей.

Сідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області, чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

На даний час вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному, тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК НУНП у Львівській області