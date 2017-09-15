У Києві під час вибуху фреону постраждав молодий чоловік. ФОТО

У Києві під час вибуху фреону постраждав молодий чоловік. ФОТО

08:20 15.09.2017
  • У Києві під час вибуху фреону постраждав молодий чоловік. ФОТО
  • У Києві під час вибуху фреону постраждав молодий чоловік. ФОТО
  • У Києві під час вибуху фреону постраждав молодий чоловік. ФОТО

Подія сталася напередодні в квартирі на вулиці Генерала Родимцева у Голосіївському районі.

Близько 14:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух у багатоповерхівці. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та працівники профільних служб.

Прибувши на виклик медики відразу госпіталізували 19-річного хлопця. Правоохоронці з’ясували, що потерпілий заправляв холодильник фреоном. Під час виконання робіт відбувся вибух, внаслідок якого майстер отримав опікові поранення рук та обличчя. Окрім цього, у квартирі працівники поліції виявили пошкоджені міжкімнатні двері та скло вікон.

Інформація про подію належним чином зареєстрована до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління Національної поліції у місті Києві. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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