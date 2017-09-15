У Херсоні водій під наркотиками спрямував машину у перешкоду. ФОТО

Виклик про ДТП на вулиці Теплоенергетиків отримали патрульні вчора близько опівдня.

На місці інспектори побачили карету швидкої та автомобіль Kia Cerato. Медики саме надавали допомогу водію. Однак після огляду чоловік відмовився від госпіталізації. Він не міг упізнати своє місце знаходження та не пам’ятав як тут опинився.

Під час спілкування поліцейські помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. У встановленому законом порядку водій відмовився проходити огляд. Також він не мав полісу обов’язкового страхування цивільної-правової відповідальності.

Патрульні встановили, що під час руху чоловік не був уважним, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на дерево. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в автомобілі пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила знайдене для проведення експертизи. 23-річного херсонця доправили до Дніпровського відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

