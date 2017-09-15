У Полтаві затримано дебошира, який стріляв з вікна автомобіля. ФОТО

У Полтаві затримано дебошира, який стріляв з вікна автомобіля. ФОТО

10:20 15.09.2017
  • У Полтаві затримано дебошира, який стріляв з вікна автомобіля. ФОТО
  • У Полтаві затримано дебошира, який стріляв з вікна автомобіля. ФОТО
  • У Полтаві затримано дебошира, який стріляв з вікна автомобіля. ФОТО
  • У Полтаві затримано дебошира, який стріляв з вікна автомобіля. ФОТО
  • У Полтаві затримано дебошира, який стріляв з вікна автомобіля. ФОТО

Подія сталася напередодні в районі заводу «Алмазний» та ринку «Мотель».

До поліції надійшло повідомлення від очевидців, що з вікна автомобіля, який рухається попереду, невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у землю та вбік прилеглих будинків. 

За вказаною адресою негайно прибули екіпажі патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група Полтавського відділу поліції. 

Чоловіка, який ймовірно стріляв, патрульні виявили по вулиці Грушевського. Останній намагався тікати та скеровував зброю у бік правоохоронців, але поліцейські завадили його діям. Працівники слідчо-оперативної групи та патрульні вилучили у фігуранта пістолет, ймовірно стартовий, та набої калібру 9 мм.

 

Особа правопорушника встановлена. Ним виявився 31-річний раніше судимий полтавець.  

Зараз із особою працюють слідчі. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та обрання міри запобіжного заходу. Чоловік перевіряється на причетність до інших аналогічних правопорушень на території Полтави та області.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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