Поліція Донеччини затримала злодіїв, які обстріляли будинок та поранили людину. ФОТО

Десять днів напруженої роботи співробітників карного розшуку поліції Донеччини дали позитивний результат: 4 нападників, які скоїли зухвалий злочин з використанням зброї і втекли з області, затримані в Дніпрі.

На початку вересня до Покровського відділу поліції надійшло повідомлення, що на території одного з приватних домоволодінь чутно постріли та крики людей. Для з’ясування обставин на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво відділу.

Було встановлено, що до родини, яка проживає в приватному домоволодінні, на автівці приїхали їхні знайомі начебто для з’ясування стосунків. Але четверо «гостей» пояснювати нічого не стали, а серед білого дня відкрили вогонь по будинку та паркану з різних видів зброї.

В результаті 50-річний господар будинку, який разом із іншими членами родини знаходився на подвір’ї, отримав наскрізне вогнепальне поранення черевної порожнини. Відразу після стрілянини правопорушники покинули місце скоєння злочину.

На розшук нападників, що цинічно відкрили стрільбу у житловому секторі, від чого могли постраждати десятки мирних мешканців, було піднято всі сили поліції Покровська. Протягом години оперативники встановили особи зловмисників і орієнтування з їхнім зображенням були розіслані у всі прилеглі відділи та відділення поліції. Всі наряди поліції були орієнтовані на затримання небезпечних озброєних злочинців.

Під час першочергових заходів було встановлено, що нападники переховуються у сусідній області. В результаті чітких та злагоджених дій співробітників поліції всі четверо підозрюваних були затримані в місті Дніпро на орендованій квартирі і доставлені до Покровська.

Судом відносно правопорушників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За даним фактом триває досудове розслідування за ст.15 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) та ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 7 років позбавлення волі.

Дії кожного зі зловмисників отримають правову оцінку згідно чинного законодавства.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області