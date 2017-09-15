На Буковині під час серйозної ДТП постраждали жінка та дитина. ФОТО

На Буковині під час серйозної ДТП постраждали жінка та дитина. ФОТО

11:40 15.09.2017
  • На Буковині під час серйозної ДТП постраждали жінка та дитина. ФОТО
  • На Буковині під час серйозної ДТП постраждали жінка та дитина. ФОТО
  • На Буковині під час серйозної ДТП постраждали жінка та дитина. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів на іноземній реєстрації сталася близько опівдня по вулиці Лук’яновича у Чернівцях. За кермом «Range Rover» перебував 21-річний житель Заставнівського району. Автівкою «BMW» керував 31-річний чернівчанин.

Зі слів водія позашляховика, котрий рухався у напрямку мікрорайону Садгора, він хотів здійснити обгін. Виїхавши на смугу зустрічного руху, шофер побачив там «BMW». Намагаючись уникнути аварії, обидва водії звернули на узбіччя. Внаслідок невдалого маневру автомобілі зіткнулися.

Під час автопригоди постраждали дружина та донька водія легковика. У жінки лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму. У дитини – забій м’яких тканин обличчя.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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