На Харківщині пасажирський потяг перекинув внатажівку, є поранені. ФОТО

Повідомлення про подію надійшло до Великобурлуцького відділення поліції.

У смт. Приколотне на залізничному переїзді автомобіль «КАМАЗ-5320» під керуванням 25-річного мешканця селища Федорівка Великобурлуцького району зіткнувся з приміським прискореним пасажирським потягом сполученням «Куп’янськ-вузловий – Вовчанськ».

У результаті зіткнення отримали травми два пасажири потягу – 32 та 44-річні чоловіки. Вони з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.



Також внаслідок ДТП пошкоджено залізничну колію довжиною 300 м., через що було припинено рух залізничного транспорту.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

