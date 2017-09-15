На Харківщині пасажирський потяг перекинув внатажівку, є поранені. ФОТО

На Харківщині пасажирський потяг перекинув внатажівку, є поранені. ФОТО

12:00 15.09.2017
  • На Харківщині пасажирський потяг перекинув внатажівку, є поранені. ФОТО
  • На Харківщині пасажирський потяг перекинув внатажівку, є поранені. ФОТО
  • На Харківщині пасажирський потяг перекинув внатажівку, є поранені. ФОТО

Повідомлення про подію надійшло до Великобурлуцького відділення поліції.

У смт. Приколотне на залізничному переїзді автомобіль «КАМАЗ-5320» під керуванням 25-річного мешканця селища Федорівка Великобурлуцького району зіткнувся з приміським прискореним пасажирським потягом сполученням «Куп’янськ-вузловий – Вовчанськ».

У результаті зіткнення отримали травми два пасажири потягу – 32 та 44-річні чоловіки. Вони з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

Також внаслідок ДТП пошкоджено залізничну колію довжиною 300 м., через що було припинено рух залізничного транспорту.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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