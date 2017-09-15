Київські поліцейські оперативно розкрили криваву різанину через ревнощі. ФОТО

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Княжий Затон ножем поранено чоловіка

На місце події виїхали наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції. Працівники поліції ретельно оглянули місце події, опитали можливих свідків.

Правоохоронці встановили: біля будинку у присутності дівчини між знайомими виник конфлікт, у ході якого один із них наніс опоненту кілька ударів ножем у груди та втік. Дівчина потерпілого відразу викликала «швидку» та поліцію. Хлопця із пораненням грудної клітини доставили до медичного закладу.

Правоохоронці затримали нетверезого зловмисника вдома. Ним виявився 34-річний непрацюючий місцевий мешканець. Оперативникам він розповів, що вдарив хлопця ножем через ревнощі до колишньої дівчини.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві