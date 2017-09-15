На Донеччині легковик збив дитину та врізався у дерево. ФОТО

На Донеччині легковик збив дитину та врізався у дерево. ФОТО

16:40 15.09.2017
  • На Донеччині легковик збив дитину та врізався у дерево. ФОТО
  • На Донеччині легковик збив дитину та врізався у дерево. ФОТО

У місті Білицьке в ДТП постраждала малолітня дитина.

До чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення, що в м. Білицьке Добропільського району сталася ДТП, де постраждала дитина.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що 48-річна жінка, яка керувала автівкою ВАВ 21118, заїжджала на прилеглу територію з вулицею Перемоги і здійснила наїзд на 4-річну дівчинку та зіткнулась з деревом. Дитина в цей час разом із бабусею та дідусем повертались із дитячого садочка додому.

Постраждала негайно була доставлена до лікарні. Попередньо у дівчинки діагностовано тупу травму тулубу та кровотечу з носової порожнини.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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