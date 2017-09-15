На Донеччині легковик збив дитину та врізався у дерево. ФОТО
На Донеччині легковик збив дитину та врізався у дерево. ФОТО
У місті Білицьке в ДТП постраждала малолітня дитина.
До чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення, що в м. Білицьке Добропільського району сталася ДТП, де постраждала дитина.
Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що 48-річна жінка, яка керувала автівкою ВАВ 21118, заїжджала на прилеглу територію з вулицею Перемоги і здійснила наїзд на 4-річну дівчинку та зіткнулась з деревом. Дитина в цей час разом із бабусею та дідусем повертались із дитячого садочка додому.
Постраждала негайно була доставлена до лікарні. Попередньо у дівчинки діагностовано тупу травму тулубу та кровотечу з носової порожнини.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області