На Житомирщині під час ДТП маленький легковик зніс бетонний стовп. ФОТО

На Житомирщині під час ДТП маленький легковик зніс бетонний стовп. ФОТО

22:00 15.09.2017
  • На Житомирщині під час ДТП маленький легковик зніс бетонний стовп. ФОТО
  • На Житомирщині під час ДТП маленький легковик зніс бетонний стовп. ФОТО
  • На Житомирщині під час ДТП маленький легковик зніс бетонний стовп. ФОТО
  • На Житомирщині під час ДТП маленький легковик зніс бетонний стовп. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 вересня близько 01.00 у м. Коростені.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Коростенського відділу поліції, медики та аварійні служби.

За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo Matiz, 19-річний житель райцентру, не врахував дорожньої обстановки та вчинив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21033 під керуванням 56-річного місцевого жителя, що рухався попереду. Унаслідок цього відбулося зіткнення Daewoo з електроопорою на узбіччі дороги.

У результаті ДТП водій автомобіля Daewoo отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні.

Нині поліція з’ясовує обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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