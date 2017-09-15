На Житомирщині під час ДТП маленький легковик зніс бетонний стовп. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 вересня близько 01.00 у м. Коростені.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Коростенського відділу поліції, медики та аварійні служби.

За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo Matiz, 19-річний житель райцентру, не врахував дорожньої обстановки та вчинив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21033 під керуванням 56-річного місцевого жителя, що рухався попереду. Унаслідок цього відбулося зіткнення Daewoo з електроопорою на узбіччі дороги.

У результаті ДТП водій автомобіля Daewoo отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні.

Нині поліція з’ясовує обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області