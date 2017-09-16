У Запоріжжі патрульні оперативно затримали жорстоких грабіжників

У Запоріжжі патрульні оперативно затримали жорстоких грабіжників

09:02 16.09.2017
  • У Запоріжжі патрульні оперативно затримали жорстоких грабіжників
  • У Запоріжжі патрульні оперативно затримали жорстоких грабіжників
  • У Запоріжжі патрульні оперативно затримали жорстоких грабіжників

Вночі екіпаж отримав інформацію, що на проспекті Соборному троє чоловіків напали на іншого, побили та відібрали срібний ланцюжок і наручний годинник, після чого побігли у двори.

Під час пошуку підозрюваних із заявником на борту патрульного авто, інспектори виявили громадянина, який підходив за описом. Поки патрульні спілкувалися з ним, до них підійшли ще двоє громадян. Заявник впізнав усіх трьох як тих, хто на нього напав.

В ході поверхневого огляду у одного з них виявили наручний годинник – саме той, який відібрали у потерпілого. На місце викликали слідчо-оперативну групу, а учасників події доставили до Дніпровського відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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