У Харківській області родичі шукають 17-річну дівчину. ФОТО

У Харківській області родичі шукають 17-річну дівчину. ФОТО

12:00 16.09.2017
У Харківській області шукають 17-річну Марину Антошину.

11 вересня 2017 року дівчина не повернулась додому у м. Харків. З того часу де вона - рідним невідомо.

Прикмети дитини: 
виглядає на 16 – 18 років, близько 145-150 см на зріст, середньої статури, руде волосся, довжиною до плечей.
Особливі прикмети: 
шрам на правій стороні обличчя

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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