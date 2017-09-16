View the full image У Харківській області родичі шукають 17-річну дівчину. ФОТО

11 вересня 2017 року дівчина не повернулась додому у м. Харків. З того часу де вона - рідним невідомо. У Харківській області шукають 17-річну Марину Антошину.

Прикмети дитини: виглядає на 16 – 18 років, близько 145-150 см на зріст, середньої статури, руде волосся, довжиною до плечей. Особливі прикмети: шрам на правій стороні обличчя

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ