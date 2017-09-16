У Харківській області родичі шукають 17-річну дівчину. ФОТО
У Харківській області родичі шукають 17-річну дівчину. ФОТО
У Харківській області шукають 17-річну Марину Антошину.
11 вересня 2017 року дівчина не повернулась додому у м. Харків. З того часу де вона - рідним невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 16 – 18 років, близько 145-150 см на зріст, середньої статури, руде волосся, довжиною до плечей.
Особливі прикмети:
шрам на правій стороні обличчя
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ