Подробиці гонитви за п’яним мотоциклістом повідомила поліція Дніпра. ФОТО

Подробиці гонитви за п’яним мотоциклістом повідомила поліція Дніпра. ФОТО

16:00 17.09.2017
  • Подробиці гонитви за п’яним мотоциклістом повідомила поліція Дніпра. ФОТО
  • Подробиці гонитви за п’яним мотоциклістом повідомила поліція Дніпра. ФОТО
  • Подробиці гонитви за п’яним мотоциклістом повідомила поліція Дніпра. ФОТО

Близько 8-ї години вечора на вулиці Троїцькій патрульний екіпаж помітив ДТП між автомобілем Chevrolet aveo та мотоциклом Suzuki. У цей час до поліцейських звернулися перехожі і повідомили, що водій мотоцикла намагається зникнути з місця події та знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні наказали йому зупинитись, проте чоловік не відреагував на вимогу та почав рух.

Інспектори поїхали навздогін. Мотоцикліст хаотично маневрував та заважав іншим учасникам дорожнього руху. Охоронці порядку знову й знову вимагали зупинитись, але водій ігнорував накази. Поліцейські продовжували переслідування на безпечній дистанцій.

На вулиці Воскресенській мотоцикліст не впорався з керуванням та скоїв друге ДТП - зіткнувся з автомобілем Geely emgrand, який стояв на парковці. В результаті спортбайк відкинуло на центр проїзної частини, але водій підвівся та став тікати. Ще один патрульний екіпаж наздогнав чоловіка на перехресті вулиць Воскресенська та Старокозацька та затримав його із застосуванням кайданок.

Громадянин мав ознаки алкогольно сп'яніння. Від освідуванння відмовився. Поліцейські доставили затриманого до Шевченківського відділку поліції та склали на нього протокол за ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп'яніння).

За матеріалами прес-служи патрульної поліції Дніпра

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.