У Києві місцевого "растамана" засуджено за безглузде графіті. ФОТО

У Києві місцевого "растамана" засуджено за безглузде графіті. ФОТО

11:02 17.09.2017
  • У Києві місцевого "растамана" засуджено за безглузде графіті. ФОТО
  • У Києві місцевого "растамана" засуджено за безглузде графіті. ФОТО
  • У Києві місцевого "растамана" засуджено за безглузде графіті. ФОТО
  • У Києві місцевого "растамана" засуджено за безглузде графіті. ФОТО

29-річний киянин раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за розпивання спиртних напоїв у громадському місці, вживання марихуани та вчинення бійки.

Відтепер молодику належить відповісти за пошкодження підземного переходу, якого він розмалював і залив чорною фарбою. 

На початку вересня до Солом’янського управління поліції столиці надійшло повідомлення про те, що невідомий розмалював стіни підземного переходу на проспекті Повітрофлотському. На місці події правоохоронці виявили напис у вигляді латинських літер і задокументували факт хуліганства.

На пошуки вандалу розшуківцям знадобилося кілька днів. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець, який не став заперечувати причетність до правопорушення. Він розповів поліцейським, що вночі взяв чорну фарбу, валик, спрей та пензлики і пішов у підземний перехід на проспекті Повітрофлотському. Спочатку молодик намалював літери, а після залишок фарби вилив на стіну.

Зі слів правопорушника, він із дитинства захоплюється графіті. І такими свої діями популяризує своє хобі, навіть створив сторінку у соціальній мережі, де викладав світлини своєї «творчісті». Про те, що своїми діями порушує закон та громадський порядок чоловік розумів, але… «не звертав уваги».

Суд врахував усі обставини і рід час розгляду адміністративних матеріалів за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Також суд врахував минуле підсудного, який раніше уже притягувався до адміністративної відповідальності, і призначив йому 60 годин громадських робіт.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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