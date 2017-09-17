На Миколаївщині чоловік варив самогон майже у промислових масштабах. ФОТО

Співробітники Снігурівського відділу поліції прибули до 29-річного місцевого мешканця із санкцією на обшук.

Вдома у чоловіка правоохоронці виявили цілий цех з виробництва домашньої горілки, який господар обладнав, спеціально виділивши один зі своїх будинків. За словами домовласника, таку діяльність він розгорнув виключно для власних потреб, і запити у нього були досить масштабні. Мовляв, так полюбляє оковиту, що запасався нею заздалегідь.



Чотири тонни браги та 100 л. самогону знищили поліцейські, а пристрій для виготовлення саморобної горілки вилучили.



Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 176 КУпАП «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення», що тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області