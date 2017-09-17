На Буковині при загадкових обставинах зникла 14-річна дівчина. ФОТО

На Буковині при загадкових обставинах зникла 14-річна дівчина. ФОТО

12:00 17.09.2017
Безвісти зникла 14 - річна Діана Житар у Чернівецькій області.

8 вересня 2017 дівчина вийшла на прогулянку у м. Чернівці. Де вона зараз - невідомо.

Прикмети дитини: 
на зріст 165 см., худорлява, коротке темне волосся.
Одяг: 
світло коричнева куртка, бордова майка, сині джинси.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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