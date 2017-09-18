На Херсонщині бус врізався в автомобіль поліції та перекинувся. ФОТО

До працівників Олешківського відділення поліції звернувся водій і повідомив, що неподалік від мосту через р.Дніпро на автодорозі від Херсона до м.Олешки лежить нерухома жінка.

Поліцейські терміново виїхали на вказане місце. Отримана інформація підтвердилась.

Ноги жінки знаходились на узбіччі, а верхня частина тіла на дорозі. Працівники поліції зупинили службовий автомобіль «ВАЗ-2110» попереду, включили аварійну сигналізацію, проблискові маячки синього та червоного кольорів і пішли перевірити, що сталося з жінкою. Вона була без свідомості, з роту йшла піна.

Як розповів інспектор сектору реагування патрульної поліції Олешківського відділення поліції Ігор Юдін, він разом із колегою забрали жінку з дороги та почали надавати їй домедичну допомогу. В цей час на патрульний автомобіль здійснив наїзд вантажний мікроавтобус «Фіат Дукато», який після зіткнення перекинувся.

За словами 34-річного водія «Фіата», через те, що сонце світило в очі, він побачив поліцейську машину в останній момент. В результаті ДТП ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

У відношенні до водія складений адміністративний протокол за ст.124 КУпАП. 29-річна жінка з діагнозом епілептичний напад госпіталізована в Олешківську районну лікарню. Загрози її життю немає.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області