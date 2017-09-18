У Рівному патрульні затримали автомобіль з ініціаторами стрілянини. ФОТО

Близько 2-ї ночі, відпрацьовуючи орієнтування на вулиці Соборній в районі пивзаводу, патрульні помітили автомобіль Volvo, до якого підбігло декілька громадян, які намагались його зупинити.

Після чого із цього транспортного засобу вийшов невідомий громадянин та почав здійснювати постріли (7 пострілів) в бік перехожих та патрульного автомобіля, а опісля автомобіль почав рух у невідомому напрямку.

Інспектори розпочали переслідування, автомобіль на вимогу не зупинявся. Шляхом блокування транспортний засіб зупинили біля універмагу на вулиці Соборній. За кермом перебувала 27- річна громадянка, а постріли здійснював 30-річний пасажир авто. Всього в автомобілі перебувало 4 громадян.

На патрульному автомобілі залишились сліди від куль.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Рівного