У Дніпрі патрульні обеззброїли чоловіка, який ледь не перестріляв медиків. ФОТО

Днями, близько 22-ї години, на спецлінію 102 зателефонував лікар швидкої допомоги. Він повідомив, що його бригаді та іншим людям у будинку на вулиці Паторжинського чоловік погрожує рушницею. Патрульні прибули на місце події.

Там вони виявили чоловіка, який заявляв, що тримає усіх на прицілі і мав в руках мисливську рушницю. Поліцейські попросили його заспокоїтися і пояснити причину такої поведінки. Громадянин розповів, що він бачить стороніх осіб у своєму будинку, які ходять крізь стіни. Поспілкувавшись із чоловіком, патрульні з'ясували, що він не в адекватному стані, не реагує на питання та вимоги покласти зброю. Лікарі швидкої підтвердили, що у чоловіка психічний розлад. Саме тому було вирішено викликати швидку психіатричну допомогу.