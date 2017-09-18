У Дніпрі патрульні обеззброїли чоловіка, який ледь не перестріляв медиків. ФОТО

У Дніпрі патрульні обеззброїли чоловіка, який ледь не перестріляв медиків. ФОТО

06:45 18.09.2017
  • У Дніпрі патрульні обеззброїли чоловіка, який ледь не перестріляв медиків. ФОТО
  • У Дніпрі патрульні обеззброїли чоловіка, який ледь не перестріляв медиків. ФОТО
  • У Дніпрі патрульні обеззброїли чоловіка, який ледь не перестріляв медиків. ФОТО

Днями, близько 22-ї години, на спецлінію 102 зателефонував лікар швидкої допомоги. Він повідомив, що його бригаді та іншим людям у будинку на вулиці Паторжинського чоловік погрожує рушницею. Патрульні прибули на місце події.

Там вони виявили чоловіка, який заявляв, що тримає усіх на прицілі і мав в руках мисливську рушницю. Поліцейські попросили його заспокоїтися і пояснити причину такої поведінки. Громадянин розповів, що він бачить стороніх осіб у своєму будинку, які ходять крізь стіни. Поспілкувавшись із чоловіком, патрульні з'ясували, що він не в адекватному стані, не реагує на питання та вимоги покласти зброю. Лікарі швидкої підтвердили, що у чоловіка психічний розлад. Саме тому було вирішено викликати швидку психіатричну допомогу.

Все ж таки продовживши перемовини інспектори попросили громадянина показати чи є в рушниці набої. Він переломив її і патрульні впевнилися, що зброя заряджена. Поліцейські вмовили чоловіка вилучити їх та покласти на підлогу.

В результаті його обеззброїли, а психіатрична допомога доставила громадянина до лікарні. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила рушницю ІЖ 27, 85 штук набоїв та два пневматичні пістолети. Дозвіл на рушницю та мисливське посвідчення у чоловіка були.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра

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