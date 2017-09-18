На Прикарпатті через п’яного водія троє людей постраждали у ДТП. ФОТО

Як встановили працівники поліції, прибувши на місце ДТП, 26-річний житель Івано-Франківська, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та керуючи автомобілем «Audi-A6», не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автомобілем марки «DAF-XF», під керуванням 45-річноного жителя Коломиї.

Вантажівка внаслідок зіткнення з’їхала у кювет та загорілася. Так, пасажири автомобіля «Audi-A6», 26-річний житель Івано-Франківська та 18-річна та 17-річна пасажирки автівки, жительки с. Комарівці Чернівецької області отримали тілесні ушкодження та потрапили у Коломийську ЦРЛ на лікування.

Водночас медики засвідчили, що водій «Audi-A6» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За керування транспортним засобом у нетверезому стані його притягнуто до адміністративної відповідальності.

Тим часом поліцейські у рамках розпочатого кримінального провадження з’ясовують усі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області