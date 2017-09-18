На Полтавщині юний водій спрямував авто у кювет, троє людей поранені. ФОТО

До Полтавського районного відділення поліції зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ – Харків поблизу села Степне сталалсь ДТП із потерпілими.

При виїзді на місце пригоди слідчо-оперативної групи було встановлено, що на автодорозі Київ – Харків 18-річний водій автомобіля «Ауді» не впорався з керуванням, допустив з’їзд у правий по ходу руху кювет та в подальшому допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок ДТП водій автомобіля та два пасажири (45-річна полтавка та 21-річний полтавець) отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доставлені до травмпункту міської лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області