На Полтавщині юний водій спрямував авто у кювет, троє людей поранені. ФОТО

На Полтавщині юний водій спрямував авто у кювет, троє людей поранені. ФОТО

10:20 18.09.2017
  • На Полтавщині юний водій спрямував авто у кювет, троє людей поранені. ФОТО
  • На Полтавщині юний водій спрямував авто у кювет, троє людей поранені. ФОТО
  • На Полтавщині юний водій спрямував авто у кювет, троє людей поранені. ФОТО

До Полтавського районного відділення поліції зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ – Харків поблизу села Степне сталалсь ДТП із потерпілими.  

 

При виїзді на місце пригоди слідчо-оперативної групи було встановлено, що на автодорозі Київ – Харків 18-річний водій автомобіля «Ауді» не впорався з керуванням, допустив з’їзд у правий по ходу руху кювет та в подальшому допустив перекидання автомобіля.

Внаслідок ДТП водій автомобіля та два пасажири (45-річна полтавка та 21-річний полтавець) отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доставлені до травмпункту міської лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.