Одна людина загинула та ще одна травмувалась у ДТП на Полтавщині. ФОТО

Одна людина загинула та ще одна травмувалась у ДТП на Полтавщині. ФОТО

10:42 18.09.2017
  • Одна людина загинула та ще одна травмувалась у ДТП на Полтавщині. ФОТО
  • Одна людина загинула та ще одна травмувалась у ДТП на Полтавщині. ФОТО
  • Одна людина загинула та ще одна травмувалась у ДТП на Полтавщині. ФОТО

До поліції надійшло повідомлення про те, на 160 кілометрі поблизу с. Велика Круча автодороги Київ-Харків Пирятинського р-ну сталося ДТП

При виїзді на місце пригоди слідчо-оперативної групи було встановлено, що сталося зіткнення автомобіля «Рено-Мастер» під керуванням 48-річного жителя Лохвицького району та автомобіля «ВАЗ-2111» під керуванням 52-річного жителя Оржицького району.

Внаслідок ДТП 52-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ» від отриманих травм померла на місці, водій автомобіля «ВАЗ» тілесними ушкодженнями у вигляді саден та забою спини доставлений до Пирятинської ЦРЛ.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області 

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