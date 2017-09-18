Одна людина загинула та ще одна травмувалась у ДТП на Полтавщині. ФОТО

До поліції надійшло повідомлення про те, на 160 кілометрі поблизу с. Велика Круча автодороги Київ-Харків Пирятинського р-ну сталося ДТП.

При виїзді на місце пригоди слідчо-оперативної групи було встановлено, що сталося зіткнення автомобіля «Рено-Мастер» під керуванням 48-річного жителя Лохвицького району та автомобіля «ВАЗ-2111» під керуванням 52-річного жителя Оржицького району.

Внаслідок ДТП 52-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ» від отриманих травм померла на місці, водій автомобіля «ВАЗ» тілесними ушкодженнями у вигляді саден та забою спини доставлений до Пирятинської ЦРЛ.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області