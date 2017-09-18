На пляжі у Маріуполі людину покусав... дикий кабан. ФОТО

Напередодні, о 18:30, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про знаходження на пляжі тварини схожої на дикого кабана за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Лівобережний район, поблизу кафе «Наш куточок».

По прибуттю до місця було встановлено, що на пірсі біля кафе знаходиться туша мертвої самки дикого кабана. На місці знаходилися працівники поліції, співробітники аварійно-рятувальної служби міської ради та мисливець, який застрелив самку дикого кабана.

Також було встановлено, що на місці знаходився чоловік 1982 р.н. який отримав травми правої руки від укусів тварини. Постраждалому була надана допомога на місці співробітниками швидкої допомоги, після чого його відвезли до лікарні.

Співробітники «Держспоживслужби», які відібрали проби крові та внутрішніх органів для експертизи на наявність небезпечних захворювань у тварини, а також було організовано спалювання тварини, яке проводилось під контролем рятувальників.

Від Головного управління залучалось 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області