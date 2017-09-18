На Дніпропетровщині молода жінка вбила сусіда саперною лопаткою. ФОТО

На Дніпропетровщині молода жінка вбила сусіда саперною лопаткою. ФОТО

14:00 18.09.2017
  • На Дніпропетровщині молода жінка вбила сусіда саперною лопаткою. ФОТО
  • На Дніпропетровщині молода жінка вбила сусіда саперною лопаткою. ФОТО
  • На Дніпропетровщині молода жінка вбила сусіда саперною лопаткою. ФОТО

З її слів, все сталаось неподалік від лісосмуги в Довгинцівському районі міста.

Цього дня між 23-річною молодицею та 29-річним чоловіком виникла словесна перепалка. Коли закінчилися слова, жінка вдарила чоловіка декілька раз по голові лопатою. Зрозумівши, що її опонент помер, дівчина закопала тіло у лісосмузі. 

Жінка показала місце злочину і поліцейські виявили останки жертви. Їх направили на експертизу для встановлення причин смерті та підтвердження особи.

Згідно лікарського свідоцтва, смерть чоловіка настала внаслідок розтрощення голови. Слідчі дії та експертні дослідження тривають.

 

Слідчими Криворізького відділу поліції за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Жінці обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

 

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