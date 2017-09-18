На Львівщині позашляховик перекинув бус, який впав на пішохода. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 16:10 на вулиці Ярослава Мудрого в селі Бісковичі, Самбірського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Крайслер Вояджер», 24-річний житель міста Самбір, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Мерседес Спрінтер» під керуванням 20-річного мешканця Самбірського району.

Внаслідок зіткнення мікроавтобус перекинувся та придавив пішохода, 56-річного жителя Самбірського району, якого госпіталізували з діагнозом: «політравма».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області