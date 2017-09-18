На Закарпатті вантажівка на смерть збила велосипедистку. ФОТО

Водій вантажівки,рухаючись автодорогою "Київ-Чоп",неподалік смт.Чинадієво наїхав на жінку-велосипедиста.

Від отриманих травм 64-річна потерпіла померла на місці аварії. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Вчора ввечері, близько 18:00, водій вантажівки марки "Mercedes-benz" на автодорозі наїхав на велосипедистку.

На місці ДТП працівники поліції з'ясували, що жінка рухалась по напрямку руху транспортного засобу. Не переконавшись у безпеці маневру, жінка переїжджала дорогу і потрапила під колеса вантажівки.

За кермом машини перебував 59-річний водій-громадянин Російської Федерації. В результаті аварії потерпіла - мешканка смт. Чинадієва від отриманих травм померла на місці.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області