На Закарпатті вантажівка на смерть збила велосипедистку. ФОТО

На Закарпатті вантажівка на смерть збила велосипедистку. ФОТО

19:30 18.09.2017
  • На Закарпатті вантажівка на смерть збила велосипедистку. ФОТО
  • На Закарпатті вантажівка на смерть збила велосипедистку. ФОТО

Водій вантажівки,рухаючись автодорогою "Київ-Чоп",неподалік смт.Чинадієво наїхав на жінку-велосипедиста.

Від отриманих травм  64-річна потерпіла померла на місці аварії. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.  

Вчора ввечері, близько 18:00, водій вантажівки марки "Mercedes-benz" на автодорозі наїхав на велосипедистку.

На місці ДТП працівники поліції з'ясували, що жінка рухалась по напрямку руху транспортного засобу. Не переконавшись у безпеці маневру, жінка переїжджала дорогу і потрапила під колеса вантажівки.

За кермом машини перебував 59-річний водій-громадянин Російської Федерації. В результаті аварії  потерпіла - мешканка смт. Чинадієва від отриманих травм померла на місці.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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