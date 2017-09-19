На Черкащині у раніше судимого виявлено арсенал зброї та наркотики. ФОТО

Зброю виявили у 44-річного місцевого підприємця, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності. Зброю та наркотичні рослини він зберігав на території свого підприємства. За даним фактом відкрито ряд кримінальних проваджень.

Під час санкціонованого обшуку на території підприємства, яке належить раніше судимому 44-річному жителю Черкас, правоохоронці виявили цілий арсенал зброї.

Три мисливських карабіни, дві гвинтівки часів Другої світової війни, ручний гранатомет, гранату Ф-1, сім банок пороху, чотири шаблі, шість штик ножів, армійський ніж, мачете, понад сто патронів до автомату, 32 патрони до пістолету та військова амуніція. Крім того на території підприємства поліцейські виявили посів рослин коноплі та 50 свіже зірваних кущів коноплі, які сушилися в одній з господарських споруд.

Виявлені речові докази вилучено та направлено для проведення відповідного експертного дослідження. Пояснити походження виявленого власник підприємства не зміг, з ним працюють слідчі.

За даним фактом Черкаський відділом поліції відкрито ряд кримінальних проваджень.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області