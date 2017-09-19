Під час ДТП на Рівненщині трагічно загинув велосипедист. ФОТО

Близько о пів на сьому ранку на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що поблизу с.Ремчиці водій «Mercedes-Benz Sprinter», 44-річний житель села Тишиця Березнівського району на смузі зустрічного руху допустив наїзд на велосипедиста, 42-річного сарненчанина. Внаслідок ДТП чоловік помер від отриманих травм на місці.



У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України слідчі встановлюватимуть усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Водій мікроавтобуса за результатами освідування був тверезий.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області