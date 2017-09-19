На Черкащині селянин під час конфлікту ледь не застрелив сусіда. ФОТО
На Черкащині селянин під час конфлікту ледь не застрелив сусіда. ФОТО
До чергової частини Чигиринського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району трапилася сварка між двома сусідами, в ході якої 62-річний чоловік здійснив декілька пострілів у бік 66-річного сусіда з рушниці.
Потерпілого доставили до місцевої лікарні з пораненнями дробом в область грудної клітки, рук та ніг.
За даним фактом Чигиринським відділенням поліції оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за частиною 2 статті 15 (Замах на злочин), частини 1 статті 115(Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Правопорушника взято під варту. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області