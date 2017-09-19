Київська поліція розслідує криваву стрілянину у гаражному кооперативі. ФОТО

Інцидент стався близько 2-ї години ночі. До гаражного приміщення, яке потерпілий орендував і тут же проживав, увірвалися п’ятеро чи шестеро невідомих у балаклавах, які без пояснень почали кричати та бити його. Коли він схопив ніж та молоток, аби оборонятися, один із чоловіків почав стріляти.

Зробивши кілька пострілів, з місця події вони втекли. Постраждалий самостійно викликав «швидку» і поліцію.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління столичної поліції.

На місці події правоохоронці виявили 41-річного місцевого мешканця, якого після надання допомоги лікарі «швидкої» доставили до лікарні.

Проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення мотивів та осіб, які причетні до вчинення правопорушення.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві