У Хмельницькому вантажівка врізалась у будинок та ледь його не підпалила. ФОТО

У Хмельницькому вантажівка врізалась у будинок та ледь його не підпалила. ФОТО

15:02 19.09.2017
  • У Хмельницькому вантажівка врізалась у будинок та ледь його не підпалила. ФОТО
  • У Хмельницькому вантажівка врізалась у будинок та ледь його не підпалила. ФОТО
  • У Хмельницькому вантажівка врізалась у будинок та ледь його не підпалила. ФОТО

О 01:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вул. Інститутській автомобіль «Газель» врізався в балкон багатоквартирного житлового будинку, в результаті чого транспортний засіб загорівся.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Прибувши на місце пожежі, працівники ДСНС за кілька хвилин ліквідували займання та не допустили поширення полум’я на балкони багатоповерхівки.

Вогонь встиг пошкодити моторний відсік, кузов автомобіля та облицювання балкону.

Жертв та постраждалих немає.

Обставини події встановлює поліція.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви те, що нацгвардійцям хочуть дозволити стріляти в протестувальників, якщо вони скорочують мінімальну відстань до силовиків?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.