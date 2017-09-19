У Хмельницькому вантажівка врізалась у будинок та ледь його не підпалила. ФОТО

О 01:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вул. Інститутській автомобіль «Газель» врізався в балкон багатоквартирного житлового будинку, в результаті чого транспортний засіб загорівся.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Прибувши на місце пожежі, працівники ДСНС за кілька хвилин ліквідували займання та не допустили поширення полум’я на балкони багатоповерхівки.

Вогонь встиг пошкодити моторний відсік, кузов автомобіля та облицювання балкону.

Жертв та постраждалих немає.

Обставини події встановлює поліція.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області