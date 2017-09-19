У Запоріжжі конфлікт між родичами через жінку закінчився різаниною. ФОТО

О 22:48 годині, патрульні отримали виклик на вулицю Ставкову про те що двоє чоловік б'ються ножами.

На місці події екіпаж виявив 40-річного чоловіка з численними колото-різаними ушкодженнями. Постраждалий пояснив, що його родич вдарив цивільну дружину і він заступився за неї.

На місце події викликали швидку, чоловіка госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом колота різана рана від ножа в області передпліччя та підборіддя. Потерпілого госпіталізували до міської лікарні.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділку поліції. На ранок родичі врегулювали конфлікт, де кожен учасник вже не мав претензій один до одного.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя