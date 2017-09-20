На Хмельниччині розбився літак-обприскувач, пілот вижив. ФОТО

На Хмельниччині розбився літак-обприскувач, пілот вижив. ФОТО

09:00 20.09.2017
  • На Хмельниччині розбився літак-обприскувач, пілот вижив. ФОТО
  • На Хмельниччині розбився літак-обприскувач, пілот вижив. ФОТО

Подія сталася поблизу села Трительники Волочиського району. 

Легкомоторний літаючий апарат «Z-37A» під керуванням 58-річного пілота здійснював обприскування полів з посівами соняшника. Через технічну несправність літак впав на поле, внаслідок чого пілот отримав тілесні ушкодження у вигляді переломів обох ніг. Його госпіталізували до Волочиської центральної районної лікарні. Більше ніхто не постраждав.

Зараз на місці продовжує роботу слідчо-оперативна група Волочиського відділення поліції. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 276 «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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