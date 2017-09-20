На Чернігівщині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО

На Чернігівщині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО

17:30 20.09.2017
  • На Чернігівщині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО
  • На Чернігівщині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО
  • На Чернігівщині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО

О 15:23 до Служби порятунку "101" у Ічнянському районі надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу райцентру за участі автомобілів "МАЗ" та "Ford Mandeo".

Внаслідок події 54-річний водій легковика загинув на місці пригоди.

Для проведення робіт по деблокуванню загиблого із понівеченої автівки залучалося відділення 23-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі 3 чоловік особового складу та 1 одиниці спеціальної техніки.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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