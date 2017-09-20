На Чернігівщині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО
На Чернігівщині рятувальники деблокували тіло загиблого у ДТП водія. ФОТО
О 15:23 до Служби порятунку "101" у Ічнянському районі надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу райцентру за участі автомобілів "МАЗ" та "Ford Mandeo".
Внаслідок події 54-річний водій легковика загинув на місці пригоди.
Для проведення робіт по деблокуванню загиблого із понівеченої автівки залучалося відділення 23-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі 3 чоловік особового складу та 1 одиниці спеціальної техніки.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області