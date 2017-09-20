У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО

У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО

12:20 20.09.2017
  • У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО
  • У Харкові поліція затримала банду квартирних крадіїв-іноземців. ФОТО

Протягом поточного року громадяни Грузії, віком 21, 41, 42 та 50 років, скоювали квартирні крадіжки шляхом підбору ключа та зламу секрету замку.

Зловмисники мешкали в місті Харкові, ніде не працювали та зловживали наркотичними засобами.

Днями до Московського відділу поліції надійшло звернення від 70-річної жінки. Вона повідомила, що з її квартири невідомі викрали гроші – 500 гривень та 200 доларів США.

За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками Управління карного розшуку на «гарячому» було затримано злочинну групу з чотирьох осіб – громадян Грузії.

У зловмисників вилучені грошові кошти, рукавички, годинник, інструменти, автомобіль «Опель Вектра» польської реєстрації.

Вказані громадяни затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно затриманих.

Зараз поліцейськими встановлена причетність вказаних осіб до скоєння 10 квартирних крадіжок на території міста Харкова.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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