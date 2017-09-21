На Буковині при загадкових обставинах зникла 14-річна дівчина. ФОТО
На Буковині при загадкових обставинах зникла 14-річна дівчина. ФОТО
Безвісти зникла 14 - річна Діана Житар у Чернівецькій області.
8 вересня 2017 дівчина вийшла на прогулянку у м. Чернівці. Де вона зараз - невідомо.
Прикмети дитини:
на зріст 165 см., худорлява, коротке темне волосся.
Одяг:
світло коричнева куртка, бордова майка, сині джинси.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ