Поліція вкотре видворила з України злодія в законі Тенго Гальського. ФОТО

Поліція вкотре видворила з України злодія в законі Тенго Гальського. ФОТО

00:00 21.09.2017
  • Поліція вкотре видворила з України злодія в законі Тенго Гальського. ФОТО
  • Поліція вкотре видворила з України злодія в законі Тенго Гальського. ФОТО

Відомого у кримінальному світі «Тенго Гальського» видворили за межі нашої країни співробітники Управління карного розшуку поліції Київської області. На наступні 5 років йому заборонено в'їзд в Україну.

35-річного кримінального мігранта з Грузії затримали оперативники 29 серпня, у столиці, куди він вкотре нелегально прибув для перерозподілу сфер впливу в злочинному середовищі. Перетнув державний кордон України поза пунктом пропуску Державної прикордонної служби з боку Російської Федерації, підробивши документи.

У 2014 році раніше судимого кримінального авторитета «коронували» у м. Санкт-Петербург Російської Федерації. Його злочинна діяльність має транснаціональний характер, а перебування на території нашої держави становить загрозу безпеці громадян.

Поліцейські звернулися до Держаної міграційної служби України з клопотанням і сьогодні, за рішенням суду, громадянина Грузії примусово видворили.

Правоохоронці продовжують працювати на виявлення та припинення діяльності кримінальних елементів. З цією метою вживають необхідних заходів і миттєво реагують на будь-які спроби вчинення протиправних дій.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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