На Хмельниччині під час ДТП перекинулась вантажівка з худобою. ФОТО

На Хмельниччині під час ДТП перекинулась вантажівка з худобою. ФОТО

08:00 21.09.2017
  • На Хмельниччині під час ДТП перекинулась вантажівка з худобою. ФОТО
  • На Хмельниччині під час ДТП перекинулась вантажівка з худобою. ФОТО
  • На Хмельниччині під час ДТП перекинулась вантажівка з худобою. ФОТО

Близько 05:00 години на автодорозі поблизу міста Дунаївці сталася дорожньо-транспортна пригода.

53-річний водій вантажного автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП водій не постраждав. Але оскільки вантажівка перевозила велику рогату худобу то деяка з них травмувалася, а деяка загинула.

Працівниками групи реагування патрульної поліції на водія автомобіля складено адміністративний протокол за ст. 124 «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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