У Маріуполі голодні маленькі діти через вікно просили попоїсти у перехожих. ФОТО

Патрульні прибули за викликом обурених громадян і побачили малолітніх роздягнених дітей на підвіконні, які просили їсти у перехожих. За словами сусідів, малеча вже протягом другої доби сидить удома на самоті. Зрештою люди почали годували дітей через вікно 1 поверху.

За кілька хвилин на місце прибула 28-річна мати дітлахів. Вона пояснила правоохоронцям, що ходила до магазину, а потім вирішила піти в гості та й забарилась.