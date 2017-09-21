У Маріуполі голодні маленькі діти через вікно просили попоїсти у перехожих. ФОТО

У Маріуполі голодні маленькі діти через вікно просили попоїсти у перехожих. ФОТО

08:20 21.09.2017
  • У Маріуполі голодні маленькі діти через вікно просили попоїсти у перехожих. ФОТО
  • У Маріуполі голодні маленькі діти через вікно просили попоїсти у перехожих. ФОТО
  • У Маріуполі голодні маленькі діти через вікно просили попоїсти у перехожих. ФОТО

Патрульні прибули за викликом обурених громадян і побачили малолітніх роздягнених дітей на підвіконні, які просили їсти у перехожих. За словами сусідів, малеча вже протягом другої доби сидить удома на самоті. Зрештою люди почали годували дітей через вікно 1 поверху.

За кілька хвилин на місце прибула 28-річна мати дітлахів. Вона пояснила правоохоронцям, що ходила до магазину, а потім вирішила піти в гості та й забарилась.

Патрульні поліцейські негайно викликали на місце працівників ювенальної превенції, які склали на жінку адмінпротокол за недбале ставлення до дітей. Після цього 2-річного хлопчика і його 4-річну сестру разом із матір'ю доставили до працівників органу опіки та піклування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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