Водій вантажівки трагічно загинув під час ДТП на Миколаївщині. ФОТО

Близько 01:20 на об’їзній автодорозі Р-06 «Ульянівка-Миколаїв»у м.Южноукраїнськ, неподалік повороту на с. Бугзьке Арбузинського району, 60-річний водій вантажного автомобіля «DAF» з напівпричепом, мешканець одного із сіл Київської області, за попередніми даними, не впоравшись з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги на узбіччя та, зіткнувшись з деревом, автомобіль перекинувся.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій вантажівки від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці автоаварії.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області