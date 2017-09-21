Підозрюваних у вбивстві літнього подружжя затримала поліція Вінниці. ФОТО

Працівники поліції затримали двох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві літнього подружжя у Вінниці. Зловмисники увірвались в будинок потерпілих та, з метою заволодіння великою сумою грошей, закатували чоловіка і його дружину та підпалили будинок, щоб приховати сліди злочину.

Напередодні вранці до поліції надійшла інформація, що працівниками МНС під час гасіння пожежі у будинку на вулиці Пластова виявлено обгорілі тіла двох людей з ознаками насильницької смерті. Ними виявились господарі будинку - 76-річний чоловік та його 68-річна дружина. На тілах загиблих були побої, а в чоловіка були зв’язані руки. У будинку потерпілих було все перевернуто – розрізані м’які іграшки, розкидані речі з шаф, перевернуті ліжка.

Як розповів т.в.о. керівника поліції Вінниччини Сергій Сокиран, характер поранень на тілах загиблих, обставини правопорушення, все вказувало, що злочин вчинено з корисливих мотивів. Відпрацювавши найближче оточення загиблих пенсіонерів, поліцейські встановили, що напередодні трагедії вони продали будинок.

Працівники поліції вжили усіх заходів для розкриття цього резонансного злочину. Не зважаючи на те, що значна частина речових доказів, які б допомогли виявити зловмисників, була знищена під час пожежі, поліцейським вдалось натрапити на їх слід. Протягом доби в результаті проведених оперативно-розшукових заходів оперативники затримали на території обласного центру одного правопорушника, а згодом й другого.

Ними виявились двоє раніше судимих мешканців Вінниці віком 46 та 35 років. Старший чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за замах на вбивство, а молодший відбував покарання за вбивство та згвалтування.

Поліцейським вдалось з’ясувати, що старший з чоловіків співмешкав з працівницею ріелторської контори, яка займалась угодою продажу будинку потерпілих. Від жінки він дізнався про дату угоди та їх адресу. Знайшовши собі спільника, чоловік почав готуватись до злочину. За декілька днів до цього вони отруїли собаку подружжя, а в ніч на 19 вересня проникли на територію їхнього домогосподарства та напали на пенсіонерів. Чоловіка зв’язали та жорстоко побили – за висновками медиків він загинув від асфіксії кров’ю, жінка також загинула від численних побоїв.

Аби приховати сліди злочину, вони підпалили будинок своїх жертв.

Попередньо, зловмисники шукали саме грошові кошти, оскільки старовинні ікони та срібні монети з будинку потерпілих не зникли. Чи вдалось їм знайти цінності - з’ясує слідство. Зараз підозрювані затримані в процесуальному порядку.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області