В Умані під час вибуху постраждав неповнолітній паломник. ФОТО

В Умані під час вибуху постраждав неповнолітній паломник. ФОТО

09:14 21.09.2017
  • В Умані під час вибуху постраждав неповнолітній паломник. ФОТО
  • В Умані під час вибуху постраждав неповнолітній паломник. ФОТО
  • В Умані під час вибуху постраждав неповнолітній паломник. ФОТО
  • В Умані під час вибуху постраждав неповнолітній паломник. ФОТО
  • В Умані під час вибуху постраждав неповнолітній паломник. ФОТО

Сьогодні, 21 вересня, близько шостої ранку до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в гаражах неподалік від місця масового перебування паломників-хасидів стався вибух невідомого предмета. Особовий склад поліції було негайно піднято по тривозі.

Під час виїзду на місце події поліцейськими встановлено, що від вибуху невідомого предмету пошкоджено дах одного з гаражів. Крім того, зазнав ушкоджень 13-річний підліток, громадянин Ізраїлю. Хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді порізу лівої руки на кисті. Підлітку надано медичну допомогу на місці.

До Умані за наказом Голови Національної поліції України виїхали перший заступник глави НПУ В’ячеслав Аброськін і заступник глави відомства Олександр Фацевич.

На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Обставини вибуху та причетні до вибуху особи встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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