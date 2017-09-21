У Києві поліція затримала спритника, який цинічно ошукав пенсіонерку. ФОТО

Подія сталася поблизу станції метро «Берестейська» у Солом’янському районі столиці. Потерпіла віддала зловмиснику всі свої заощадження –1 000 євро та 10 000 гривень.

Повідомлення про злочин надійшло від пенсіонерки. Вона розповіла, що на зупинці поблизу станції метро «Берестейська» до неї підійшов невідомий.

Чоловік виглядав солідно та розповів жінці про «акцію», під час якої громадянам надається знижка у всіх торгових закладах міста. Спритник мав при собі фірмові беджі, подарункові сертифікати та блокноти - тому жінка йому повірила.

Зловмисник запропонував киянці, враховуючи знижку, збільшити наявну у неї суму грошей. Потерпіла поїхала разом із чоловіком до свого помешкання, де вони обмінялися конвертами із грішми.

Жінка не одразу зрозуміла, що її ошукали, а лише після звернулася до поліції. Зловмисника затримали у тому ж районі працівники оперативно-пошукового сектору столичного главку поліції під час відпрацювання території.

На місце прибула слідчо-оперативна група територіального управління. Під час огляду правоохоронці вилучили у чоловіка сертифікати, беджі та іншу продукцію вигаданої компанії. Крім того, зловмисник мав при собі нунчаки та телескопічну палицю.

Спритника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Як виявилося, чоловіка раніше затримували на території Києва за скоєння аналогічних злочинів. Йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Мар’яна Брацюк